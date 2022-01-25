МИД Канады приказал семьям дипломатов покинуть Украину

Канада решила отозвать семьи дипломатических работников с Украины на фоне «дестабилизирующей деятельности» в стране и вокруг нее. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте канадского МИД.

«Мы приняли решение временно отозвать из страны детей сотрудников посольства Канады в возрасте до 18 лет и сопровождающих их членов семьи», - говорится в сообщении.

Как уточняется, в министерстве и посольстве Канады в Киеве продолжат следить за развитием событий.

Ранее главы МИД стран - членов Евросоюза не нашли оснований для эвакуации с Украины дипломатических сотрудников. США предложили выехать из страны некоторым неключевым сотрудникам по желанию.