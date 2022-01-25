МИД Канады приказал семьям дипломатов покинуть Украину
В министерстве и посольстве Канады в Киеве следят за развитием ситуации в стране.
© Фото: Embassy of Canada to Ukraine, Facebook
Канада решила отозвать семьи дипломатических работников с Украины на фоне «дестабилизирующей деятельности» в стране и вокруг нее. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте канадского МИД.
«Мы приняли решение временно отозвать из страны детей сотрудников посольства Канады в возрасте до 18 лет и сопровождающих их членов семьи», - говорится в сообщении.
Как уточняется, в министерстве и посольстве Канады в Киеве продолжат следить за развитием событий.
Ранее главы МИД стран - членов Евросоюза не нашли оснований для эвакуации с Украины дипломатических сотрудников. США предложили выехать из страны некоторым неключевым сотрудникам по желанию.