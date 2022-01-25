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МИД Канады приказал семьям дипломатов покинуть Украину

Анна Касаткина
18:17 25.01.2022
В министерстве и посольстве Канады в Киеве следят за развитием ситуации в стране.
МИД Канады приказал семьям дипломатов покинуть Украину
© Фото: Embassy of Canada to Ukraine, Facebook
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Канада решила отозвать семьи дипломатических работников с Украины на фоне «дестабилизирующей деятельности» в стране и вокруг нее. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте канадского МИД.

«Мы приняли решение временно отозвать из страны детей сотрудников посольства Канады в возрасте до 18 лет и сопровождающих их членов семьи», - говорится в сообщении.

Как уточняется, в министерстве и посольстве Канады в Киеве продолжат следить за развитием событий.

Ранее главы МИД стран - членов Евросоюза не нашли оснований для эвакуации с Украины дипломатических сотрудников. США предложили выехать из страны некоторым неключевым сотрудникам по желанию.

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