Накачивание оружием и информационная паника: как Запад подталкивает Киев к провокациям против Москвы

В республиках Донбасса приветствовали заявления Москвы о возможных поставках военной помощи. Ситуация на линии соприкосновения с каждым днем обостряется. Киев накачивает юго-восток оружием и нацбатами, а активизация украинской армии зафиксирована в Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Черниговской областях.

Субботнее утро в прифронтовом районе на окраине Донецка началось с трагедии. Школьный слесарь Леонид Овчаренко выходил из дома, чтобы заняться организацией похорон сына, но его остановила пуля украинского снайпера. 55-летнего мужчину с тяжелым ранением срочно отправили в больницу.

«Бригадой БЦМП доставлен мирный гражданский житель города Донецка с огнестрельным ранением левого бедра», - сказал врач-травматолог Юрий Пономарев.

Позднее стали известны подробности: раненый житель Донецка - гражданин России. Его экстренно прооперировали, и теперь он находится в стабильном, но тяжелом состоянии. Особый цинизм в том, что снайпер прекрасно видел, что стреляет в мирного жителя. И все это, по словам официального представителя народной милиции ДНР, происходит при полном попустительстве со стороны международных наблюдателей.

«Он видел в прицел, что это гражданский...Бездействие миссии ОБСЕ приводит вот к таким трагедиям, потому что два месяца назад там же, в “Александровке”, был ранен гражданский и тоже из “снайпера”», - заявил Эдуард Басурин.

В Луганской народной республике на этой неделе погиб военнослужащий народной милиции, еще одного взяли в плен. ВСУ размещают тяжелое вооружение так, чтобы в случае начала горячей фазы конфликта было как можно больше жертв. Миссия ОБСЕ официально фиксирует самоходные гаубицы, зенитные установки и инженерную технику в четырех населенных пунктах республики. В самой ЛНР говорят, что их в два раза больше.

«Разведкой выявлено размещение 19 единиц военной техники в жилых массивах и в восьми населенных пунктах оккупированных ВФУ Украины. Градус напряженности на самом деле растет. Также способствует этому активизация противника в тылу, это и подготовка и передислокация техники, прибытие техники в зону конфликта целого ряда зарубежного оружия и боеприпасов к нему. Уже зафиксировано наличие французских РПГ, американских карабинов, американских снайперских винтовок, ПТРК Javelin», - отметил военный эксперт, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В Донбассе считают, что Киев готовится к наступлению - это видно по массовой переброске техники и военных на линию соприкосновения. Такие передвижения - самые масштабные с момента сильнейшего обострения еще в 2015 году.

«Это танки, артиллерия, системы залпового огня, реактивные системы. Это открытие полевых складов артиллерийских недалеко непосредственно от линии соприкосновения. Отзывают из отпусков механиков-водителей», - добавил Басурин.

Глава ДНР Денис Пушилин допустил возможность подготовки со стороны Киева провокаций с химоружием, наподобие тех, что проводили «Белые каски». Эта организация снимала целые постановочные фильмы на территории Сирии о химических атаках, якобы устроенных правительством Башара Асада.

«Украина обвинила нас в том, что в “Горловке” произошла утечка химикатов. Мы это связываем с возможностью постановочных химатак, как в Сирии. Представители ОБСЕ утечку не подтвердили, поэтому надеемся, что Киев не будет применять этот сценарий», - сказал Пушилин.

В украинской столице полным ходом продолжают приводить в порядок бомбоубежища, на данный момент под ключ подготовлено 500 укрытий, где киевляне смогут находиться 2-3 дня. Мэр Киева Виталий Кличко хоть и надеется, что наступления не будет, заявил - четкий план действий на случай атаки уже готов.

«Ключевым бомбоубежищем в городе Киеве также будет выступать киевский метрополитен...В случае чрезвычайной ситуации у нас есть сирены, которые будут оповещать о данной угрозе», - объяснил градоначальник.

Все это милитаристское безумие активно подогревается Западом на всех уровнях. США, Канада, Великобритания и Австралия на неделе уже заявили об эвакуации из Киева своих дипломатов и членов их семей. В России отступлению сотрудников посольств дали соответствующую оценку.

«Сейчас американцы настолько стали откровенно и цинично использовать Украину против России, что уже сам режим киевский испугался. Они уже говорят — не надо так обострять эту дискуссию, давайте убавим риторику, зачем вы эвакуируете дипломатов? Кстати, про эвакуацию — кто эвакуирует? Американцы и прочие англосаксы — канадцы да британцы. Значит, они что-то знают, чего не знают остальные. Мы сейчас подумаем, может быть нам тоже в ожидании каких-то провокаций с их стороны принять меры предосторожности в отношении наших дипломатов», - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Помимо панических настроений, Запад продолжает поставлять на Украину большое количество летального оружия. В украинском министерстве обороны уже анонсировали прибытие 45 бортов. Об увеличении поставок говорил на неделе и пресс-секретарь Пентагона. Но что именно собираются поставлять - не уточнил. Из соображений безопасности.

«Мы хотели бы быть осторожными в публичной рекламе возможностей, которые предоставлены Украине. Учитывая размер и масштаб, а также возможности, которые противопоставляются им по другую сторону границы», - сказал Джон Кирби.

Транспортные самолеты США и Великобритании с оружием и военной техникой уже совершили на Украину не менее 15 рейсов. А на украинских полигонах полным ходом учатся обращаться с поставленным ранее вооружением - под чутким наблюдением иностранных инструкторов, бойцы ВСУ провели первые пуски из британских противотанковых ракетных комплексов NLAW. Более того, ПТРК уже отправили в распоряжение украинских военных в Донбассе.

Канада решила продлить срок военной программы «Объединение» на Украине до 2025 года. Эта инициатива включает в себя допфинансирование, поставки вооружений и расширение военного присутствия в два раза. Германия, помимо полевых госпиталей с крематориями, поддержит украинских солдат пятью тысячами касок.

Вся эта западная помощь наводит на мысль, что Украину сейчас попросту толкают к необдуманным действиям.

«Идут поставки оружия. Некоторые хотели бы видеть в этих поставках оружия "подставку" тех, кто будет готов сорваться и начать бездумный вооруженный конфликт. Никто вроде не хочет, но есть небольшая группа людей, которая может на этом получить какую-то выгоду», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Запад же продолжает нагнетать обстановку. В НАТО приняли решение значительно расширить присутствие военного контингента в странах Восточной Европы и перевести силы в состояние боевой готовности. Соединенные Штаты, со своей стороны, также заявляют о переброске нескольких тысяч своих военнослужащих.

«Министр обороны объявил в понедельник, что 8500 Военнослужащих США, дислоцированные в настоящее время в Европе и Соединенных Штатах, приведены в повышенную готовность», - сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

И похоже, что сам Владимир Зеленский уже не рад такой истерике вокруг Украины. В ходе интервью иностранным СМИ в пятницу заверил - войны не будет.

«У нас что, ездят танки по улицам? Нет… Но ощущение из СМИ, что у нас война, у нас ходят войска по дорогам, у нас мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника.», - сказал президент Украины.

Эти колебания Зеленского сильно раздражают Запад. Телефонный разговор украинского президента с Джо Байденом чуть не закончился серьезной ссорой. Больше часа американский президент настойчиво объяснял коллеге из Киева - в Вашингтоне уже постановили, что войне быть. И даже обозначили приблизительные сроки нападения. Как рассказал американскому каналу CNN на условиях анонимности высокопоставленный украинский чиновник, разговор был совсем нехорошим и показал разногласия двух сторон.

Главы двух стран не сошлись во мнениях насчет «уровня риска нападения России». Байден говорил о «неотвратимости вторжения» в феврале, «как только замерзнет земля», тогда как Зеленский настаивал, что «угроза» со стороны Москвы остается «опасной, но неопределенной». Кроме того, Зеленский призвал своего американского коллегу делать «более спокойные» заявления, так как паника может негативно сказаться на экономике, а также заявил, что у украинской разведки «другое видение угрозы».

Зеленского практически поставили на растяжку - с одной стороны Запад нагнетает обстановку и толкает его к войне, с другой - панические настроения могут окончательно обрушить экономику и привести к серьезному народному бунту. А зависимость от действий коллективного Запада не позволяет украинскому лидеру жестко оборвать эту политику нагнетания.