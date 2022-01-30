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«Высокая планка в профессии»: актер Анатолий Васильев о Леониде Куравлеве

Анна Касаткина
20:44 30.01.2022
По словам Васильева, Куравлев был художником с большой буквы и замечательным человеком.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Виталий Белоусов РИА Новости
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Леонид Куравлев установил высокую планку в актерской профессии. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил актер, народный артист РФ Анатолий Васильев.

По его словам, Куравлев был художником с большой буквы, замечательным человеком, с морем обаяния и таланта.

«По нашей профессии если говорить - я равняюсь на таких актеров, мне бы хотелось достичь такого мастерства... Это высокая планка, могу сказать, в нашей профессии. Он доказал это, доказал всей своей жизнью, всеми своими работами», - сказал Васильев.

Он также добавил, что потеря такого человека - это большая беда.

Куравлев скончался 30 января в Москве на 86-м году жизни. По данным СМИ, у актера остановилось сердце, официальная причина смерти пока не названа.

За свою жизнь Куравлев снялся в более чем 200 фильмах и сериалах. Наибольшую известность актеру принесли роли в таких фильмах как «Живет такой парень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Золотой теленок», «Вий».

Ранее кинодраматург Аркадий Инин рассказал о последних годах жизни актера. По его словам, артист тяжело переживал смерть своей жены.

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