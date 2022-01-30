Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Вместо соли насыпала соду»: Алла Сурикова рассказала о знакомстве с Куравлевым

Анна Назайкина
19:34 30.01.2022
Жизнь актера очень сильно изменилась после того, как ушла из жизни его жена Нина, заявила кинорежиссер.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Кинорежиссер, народная артистка РФ Алла Сурикова в беседе со «Звездой» поделилась воспоминаниями о работе с Леонидом Куравлевым. Она рассказала, что познакомилась с актером много лет назад, когда он приехал сниматься в картине «Поздний ребенок».

«Мне очень хотелось подружиться с ним и его красавицей Ниной. Я сварила шикарный борщ. Борщ был очень красивый, но есть его нельзя было, потому что я вместо соли насыпала соду...Тогда мы стали знакомыми и почти дружелюбами», - сказала она.

Сурикова вспомнила об одном забавном случае во время телефонного разговора с артистом. Тогда Леонид расспрашивал ее об интервью журналистам и в шутку поругал ее, что она не взяла за это денег.

«Вот, наверно, если бы сегодня Леня смог бы позвонить мне, он сказал бы: "Опять? Ну и дура!". Потому что я на самом деле не могу себе позволить говорить о тебе, Лень, за деньги. Я тебя люблю», - поделилась воспоминаниями Сурикова.

Также она рассказала, что жизнь Куравлева очень сильно изменилась после того, как ушла из жизни его женаа Нина. Он настолько сильно по ней скучал, что оставил свое имя на ее памятнике. Леонид часто говорил о скором воссоединении с ней на небесах.

«Я знаю, что ты ушел к Нине, я помню, как жизнь твоя разделилась на с Ниной, и без нее. И как ты ездил почти каждую неделю на кладбище, как ты рассказывал, что ты на памятнике выбил свое имя. Как ты, честно говоря, ждал момента, чтоб соединиться с ней. Вот сейчас ты ушел к ней», - сказала кинорежиссер.

Напомним, что Леонид Куравлев ушел из жизни сегодня днем, ему было 85 лет. Причины смерти пока не называются. Известно, что Куравлева госпитализировали 10 января в больницу в Коммунарке с пневмонией, COVID-19 у него тогда не подтвердили. Впоследствии его перевели для реабилитации в другое учреждение.

Куравлев считался мастером актерской импровизации. За годы своей творческой деятельности он принял участие в съемках десятков фильмов, самыми известными из которых являются: «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная». 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:52 Спорт
Видео
Кафельников заявил, что проигрыш Медведева на Australian Open был непредсказуем
18:08 В стране и мире
В Германии назвали вероятные сроки сертификации «Северного потока - 2»
15:15 В стране и мире
Видео
Появились кадры первого полета легкого многоцелевого самолета «Байкал»
14:58 В стране и мире
В Минпросвещения ответили на вопрос о полном переводе школ на дистант
10:56 В стране и мире
Посольство США вновь призвало американских граждан покинуть Украину
Популярное
Видео
Чурикова рассказала об уникальности Куравлева
Украинский политолог объяснил неизбежность закупок газа у России после запуска «Северного потока - 2»
Врач назвал главные ошибки при самостоятельном лечении «омикрона»
Видео
В Подмосковье пытаются поймать бегающего по области тигренка
Очевидцы необъяснимого: СМИ напомнили о финском «перевале Дятлова»
Видео
Первый полет ударного беспилотника «Сириус» состоится в мае 2022 года
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.