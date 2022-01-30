«Вместо соли насыпала соду»: Алла Сурикова рассказала о знакомстве с Куравлевым

Кинорежиссер, народная артистка РФ Алла Сурикова в беседе со «Звездой» поделилась воспоминаниями о работе с Леонидом Куравлевым. Она рассказала, что познакомилась с актером много лет назад, когда он приехал сниматься в картине «Поздний ребенок».

«Мне очень хотелось подружиться с ним и его красавицей Ниной. Я сварила шикарный борщ. Борщ был очень красивый, но есть его нельзя было, потому что я вместо соли насыпала соду...Тогда мы стали знакомыми и почти дружелюбами», - сказала она.

Сурикова вспомнила об одном забавном случае во время телефонного разговора с артистом. Тогда Леонид расспрашивал ее об интервью журналистам и в шутку поругал ее, что она не взяла за это денег.

«Вот, наверно, если бы сегодня Леня смог бы позвонить мне, он сказал бы: "Опять? Ну и дура!". Потому что я на самом деле не могу себе позволить говорить о тебе, Лень, за деньги. Я тебя люблю», - поделилась воспоминаниями Сурикова.

Также она рассказала, что жизнь Куравлева очень сильно изменилась после того, как ушла из жизни его женаа Нина. Он настолько сильно по ней скучал, что оставил свое имя на ее памятнике. Леонид часто говорил о скором воссоединении с ней на небесах.

«Я знаю, что ты ушел к Нине, я помню, как жизнь твоя разделилась на с Ниной, и без нее. И как ты ездил почти каждую неделю на кладбище, как ты рассказывал, что ты на памятнике выбил свое имя. Как ты, честно говоря, ждал момента, чтоб соединиться с ней. Вот сейчас ты ушел к ней», - сказала кинорежиссер.

Напомним, что Леонид Куравлев ушел из жизни сегодня днем, ему было 85 лет. Причины смерти пока не называются. Известно, что Куравлева госпитализировали 10 января в больницу в Коммунарке с пневмонией, COVID-19 у него тогда не подтвердили. Впоследствии его перевели для реабилитации в другое учреждение.

Куравлев считался мастером актерской импровизации. За годы своей творческой деятельности он принял участие в съемках десятков фильмов, самыми известными из которых являются: «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная».