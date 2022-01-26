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Регулятор ФРГ назвал условие для сертификации «Северного потока-2»

Анна Назайкина
21:15 26.01.2022
Как утверждается, процесс сертификации будет приостановлен до тех пор, пока не будет завершена передача основных активов.
Регулятор ФРГ назвал условие для сертификации «Северного потока-2»
© Фото: Jens Büttner, ZB, Globallookpress
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Процесс сертификация оператора участка трубопровода «Северный поток-2» вновь начнется после того, как будет завершена передача основных активов немецкой дочерней компании и закончится проверка необходимых документов. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Федерального сетевого агентства.

«Процесс сертификации будет приостановлен до тех пор, пока не будет завершена передача основных активов и персональных средств в дочернюю компанию, и Федеральное сетевое агентство не сможет проверить полноту документов дочерней компании», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что компания Nord Stream 2 AG учредила в Германии дочернюю компанию Gas for Europe GmbH, она будет являться владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода в водах ФРГ. Было отмечено, что данная мера была необходимой для сертификации в соответствии с немецким законодательством.

Газопровод «Северный поток-2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября. Однако трубопровод не может быть введен в эксплуатацию без сертификации оператора.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что сроков по введению «Северного потока-2» в эксплуатацию в данный момент нет, компания ведет диалог с регулятором, процесс сертификации продолжается.

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