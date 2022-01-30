Прообраз авиации будущего: как производят беспилотники на первом в России спецзаводе дронов

Особенность любой современной войны - это в первую очередь вопрос господства в воздухе. Первые часы и сутки конфликта будут посвящены решению именно этой задачи, и роль новейших беспилотников в этой истории трудно переоценить.

В четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал первый в России завод по серийному производству беспилотных летательных аппаратов в Дубне. Предприятие, построенное в Подмосковье, выпускает машины нескольких модификаций.

Главе ведомства показали первый летный образец разведывательно-ударного беспилотника «Иноходец». Благодаря блоку спутниковой связи он может улетать максимально далеко, не опасаясь потерять связь с наземным пунктом управления.

В мире наблюдается бум развития беспилотной авиации. Беспилотники делают или пытаются делать практически все страны. Это в определенной степени прообраз авиации будущего – авиации следующего поколения. Их не видно и не слышно, они могут летать на минимальной высоте и подниматься в стратосферу. Но беспилотники не только наблюдают за театром военных действий, работая, как разведчики, но и наносят удары.

Во-первых, дрон дешевле, чем полноразмерный самолет. Во-вторых, сама технология изготовления проще, а конструкция, кроме того, что она при использовании углеволокна становится легче, еще и, как ни парадоксально, может принимать на себя более серьезные нагрузки.

Самое главное – беспилотные летательные аппараты позволяют сохранить человеческую жизнь. Потерять беспилотник нестрашно. Потерять летчика, который может быть сбит в воздушном бою, – трагедия.

Беспилотники – это всегда техника двойного назначения. Пять лет назад тяжелый беспилотник «Орион» впервые оторвался от взлетно-посадочной полосы. Затем цикл сложнейших испытаний, в том числе и в реальных боевых условиях, в Сирии, где боевая версия «Ориона» – «Иноходец» была и наводчиком, и разведчиком, и бомбардировщиком, при этом не была потеряна ни одна машина.

Сегодня «Орион» производят уже серийно. Россия опять сделала невозможное – подняла в воздух машину, не имеющую себе равных – 30 часов полета без посадок и дозаправок, диапазон рабочих высот от 10 метров до 7,5 тысяч, коэффициент заметности - в рамках статистической погрешности, близкой к нулю. Именно поэтому на первый серийный завод, производящий эти машины, и пожаловала столь высокая инспекция.

Министра обороны на первом, построенном с нуля российском авиационном заводе беспилотных летательных аппаратов встречали и гражданские, и военные специалисты. Что на заводе делают и как делают – глава МО знает хорошо, поэтому первый вопрос Сергею Богатикову, генеральному директору Акционерного Общества «Кронштадт», производящему тяжелые беспилотники, уже не о продукции, а о том, кто ее будет делать и чем эти люди будут обеспечены – в первую очередь, есть ли жилье для специалистов, делающих одни из лучших в мире беспилотников.

Век у нас теперь цифровой, однако для каждого конкретного производственного поста делаются бумажные копии чертежей – так, как ни парадоксально, проще работать.

На самом деле производство самых современных беспилотных летательных аппаратов буквально со входа в завод напоминает, скорее, швейное ателье – начинается все с утюга и раскроя ткани.

После раскройного цеха – цех вакуумной инфузии. Слова заумные - метод простейший. Для сравнения можно привести в пример вакуумный мешок для одежды. Воздух вытягивается пылесосом, одежда спрессовывается – экономится место. Здесь точно так же.

Термомешок - это своеобразный промышленный пылесос. Углеволоконная ткань, отформованная на мастер-модели, пропитывается связующим веществом – смолой, затем в специальном термопластиковом пакете, создается абсолютный вакуум, после чего деталь идет в печь.

Первое появление беспилотников напрямую связано с игровым кино. В 1993 году выходит на экраны фильм «Дистанционное управление», который, кроме обычных зрителей смотрят, по случайному совпадению, и авиационные конструкторы. Уже в 1998 в небо поднимается первый беспилотник военного назначения Global Hawk.

Дальше - больше. Вслед за ним появляются и другие машины. Затем опять кино. Используемые кинооператорами на съемках квадрокоптеры пробуют применить в качестве носителей оружия. Так начинает развиваться целая индустрия - сначала управляемых «дронов», затем - беспилотных, использующих системы искусственного интеллекта - базу памяти объектов, по которым нужно нанести удар.

Далее появляются беспилотники-разведчики, беспилотники-постановщики помех, дроны-камикадзе. Главная особенность сегодняшних беспилотных летательных аппаратов – их практически не видят радиолокационные станции. Погрешность обнаружения таких радиопрозрачных машин от нуля до полутора процентов. И на этом фоне беспилотники становятся мощнейшим оружием.

Для обычного человека начинается путаница - оператора беспилотного летательного аппараты все воспринимают как летчика, управляющего машиной на расстоянии. Оператор же - это тот человек, который в режиме реального времени лишь контролирует полет БПЛА. Машина из точки «А» в точку «Б» летит сама, задача оператора – скорректировать полет, если на маршруте вдруг появится дополнительная цель.

Сам цифровой пульт управления полетом беспилотника располагается в обычном, стандартном, контейнере, который можно перевозить на трейлере. Здесь, в заводе, главный конструктор «Орионов», «Иноходцев» и «Сириусов» Николай Долженков эти контейнеры долгое время называл «ларьками». Смеялись все. Ларек-не ларек, но продукты он предоставляет исключительно качественные - все беспилотники «Кронштадта» обладают элементами искусственного интеллекта.

Но главное заключается в том, что этот первый в России завод беспилотных летательных аппаратов – производство замкнутого цикла. Все, из чего делаются тяжелые беспилотники и что на них устанавливается, за исключением вооружения, производится здесь же, в соседних цехах. Но есть уже и внешние работы.

Сорок тысяч квадратных метров производственных площадей, своя система энергоснабжения и, что самое удивительное – все сорок тысяч бетонного пола завода выведены под ноль – без идеально ровной поверхности невозможно настроить аппаратуру беспилотника и сделать точную выкройку ткани, из которой он формуется.

Производство беспилотных летательных аппаратов в нашей стране поставлено на поток. Как говорят эксперты, за беспилотниками будущее. И шестое поколение авиации будет беспилотным – это стало понятно именно в цехах первого в России завода беспилотных летательных аппаратов.