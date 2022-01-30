Шойгу выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Куравлева

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил глубокие соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Леонида Куравлева. Он отметил яркий талант актера, его разносторонние знания и высокую работоспособность, которые позволили Куравлеву сыграть множество разноплановых ролей.

«Ушел из жизни выдающийся актер, безгранично обаятельный, скромный и порядочный человек. Яркий талант, разносторонние знания и высокая работоспособность позволили ему сыграть множество разноплановых ролей, создать удивительно светлые, душевные и незабываемые образы, которые покорили сердца миллионов зрителей», - отметил Шойгу.

Глава российского военного ведомства также адресовал слова сочувствия и поддержки родным и близким актера.

Куравлев скончался 30 января в Москве на 86-м году жизни. Причины смерти артиста пока не называются.

За свою жизнь Куравлев снялся в более чем 200 фильмах и сериалах. Наибольшую известность актеру принесли роли в таких фильмах как «Живет такой парень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Золотой теленок», «Вий».