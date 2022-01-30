Ученый объяснил молниеносное распространение «омикрона»

Человек, инфицированный штаммом COVID-19 «омикрон», начинает активно распространять инфекцию уже через несколько часов после заражения. Об этом россиян предупредил глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

«Самое неприятное, что из-за его быстрого размножения вы уже можете стать распространителем вируса, не через три-четыре дня после заражения, а уже к вечеру», — отметил эксперт в эфире телеканала «Россия 1».

Однако, обратил вниманием Семенов, этот вариант коронавируса гораздо быстрее выводится из организма - приблизительно в течение семи дней.

Ранее врач Татьяна Руженцова заявила, что надеяться на то, что иммунитет, который приобретают пациенты после перенесенного «омикрона», будет являться надежной защитой от других мутаций COVID-19, не стоит. По словам медика, для того, чтобы защитить свой организм от опасной коронавирусной инфекции, необходимо прививаться и проходить впоследствии ревакцинацию.

Напомним, что в конце ноября прошлого года Россия приостановила авиасообщение с Южно-Африканской Республики, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса. ВОЗ обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон».