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Врач оценила защиту иммунитета после «омикрона» против других штаммов

Анна Назайкина
22:51 27.01.2022
Для того, чтобы защитить свой организм от опасной коронавирусной инфекции, необходимо прививаться, подчеркнула медик.
Врач оценила защиту иммунитета после «омикрона» против других штаммов
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Надеяться на то, что иммунитет, который приобретают пациенты после перенесенного нового штамма «омикрон», будет являться надежной защитой от других мутаций COVID-19, не стоит. Такое мнение выразила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«Тот иммунитет, который будет вырабатывать в отношении штамма "омикрон", навряд ли будет надежно защищать от других, особенно новых вариантов», - сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

По словам эксперта, для того, чтобы защитить свой организм от опасной коронавирусной инфекции, необходимо прививаться и проходить впоследствии ревакцинацию.

Напомним, что в конце ноября Россия приостановила авиасообщение с Южно-Африканской Республики, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса. ВОЗ обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон».

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