Чурикова рассказала об уникальности Куравлева

Актер Леонид Куравлев был целым миром и общение с ним доставляло одно наслаждение. Так о дружбе с легендарным артистом «Звезде» рассказала его коллега Инна Чурикова.

«Для меня Леня - целый мир. Мы жили очень дружно и ярко. Люди - это миры и всех их надо беречь, а таких талантливых, как Леня - беречь особенно. Они незаменимы и очень глубоко воспринимают мир и события в жизни. Леня был уникальным человеком, потому что он знал, что такое шутка, ирония и как интересно с ним было», - вспомнила Чурикова.

Со слов Инны Михайловны, их дружба всегда была интересной и жадной. Чтобы не говорил Куравлев, она была готова его слушать.

«Это всегда было художественно, так хотелось его слушать. Утром, когда были минуты отдыха, хотелось быть и общаться с ним. Это всегда было интересно, глубоко и занятно. Это уникальная личность. Я очень любила его роли. Потеря такого человека для меня очень глубока. Мне горько», - добавила Чурикова.

Леонида Вячеславовича Куравлева не стало сегодня днем. Он умер на 86 году жизни. Причины смерти пока не называются. Известно, что Куравлев был госпитализирован 10 января в больницу в Коммунарке с воспалением легких. После лечения он был переведен для реабилитации в другое учреждение.

Куравлев считался мастером актерской импровизации. За годы своей творческой деятельности он снялся в десятках фильмов, самыми известными из которых являются: «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная».