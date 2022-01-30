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Лондон анонсировал удвоение воинского контингента в Эстонии

Иван Линдеманн
01:32 30.01.2022
Лондон намеревается отправить в Эстонию не только военных, но и новые «оборонительные вооружения». Речь также идет о реактивных самолетах, военных кораблях и военных специалистах.
Лондон анонсировал удвоение воинского контингента в Эстонии
© Фото: Фото Li Ying, XinHua, Globallookpress
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Великобритания может удвоить свой воинский контингент в Эстонии. Об этом сообщили в пресс-службе британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Помимо прочего, Лондон намеревается отправить в Эстонию новые «оборонительные вооружения». Речь также идет о реактивных самолетах, военных кораблях и военных специалистах.

«Премьер-министр рассматривает максимально возможную помощь НАТО и собирается поднять вооруженные силы Великобритании для защиты своих союзников. Великобритания рассматривает вариант удвоения численности войск и отправки оборонительного вооружения в Эстонию», - цитирует РИА Новости пресс-службу премьера.

В сообщении также говорится, что представители Великобритании вскоре согласуют свои намерения с партнерами по НАТО. Для этого на следующей неделе в Брюсселе пройдет соответствующая встреча.

Как следует из заявления, Джонсон подчеркнул, что этот пакет мер является «четким сигналом Кремлю». На фоне инициатив Лондона планируется визит министра обороны Королевства Бена Уоллеса в Словению, Венгрию и Хорватию.

Вместе с тем британский премьер заявил, что хочет улучшить отношения с Россией. Для этого он поручил главам МИД и минобороны организовать визиты в Москву, чтобы способствовать деэскалации.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сообщения о том, что Россия якобы собирается напасть на Украину, являются намеренным нагнетанием перед важными встречами. По словам президента, на Западе пытаются создать мнение, что Украину вскоре ждет вооруженный конфликт. Зеленский считает, что такое информационное нагнетание ситуации приводит к экономическим потерям для Украины.

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