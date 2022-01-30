В России выявлено 121 228 новых случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России официально зарегистрировали 121 228 новых случаев заражения COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

В Москве коронавирусом за последние 24 часа заболели 24 030 человек.

Число умерших пациентов с коронавирусной инфекций составило 617 по стране, из них в столице - 77.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев перечислил наиболее распространенные ошибки при лечении омикрон-штамма коронавируса.