Врач назвала характерные для «омикрона» симптомы

У человека, заболевшего штаммом коронавируса «омикрон», может наблюдаться астения и головные боли. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала терапевт Марина Астафьева, отметив, что эти проявления характерны и для других вирусных заболеваний.

«Вы знаете, вообще, у нас вирусная инфекция, любая, вызывает и астению, и головные боли. Вирус, который попадает в клетку, он попадает в клетку любого органа. У них бывают, конечно, излюбленные места. Например, вирус гепатита очень любит клетки печени, пневмококк любит легкие, и так далее. Вообще, вирус отличается от бактерии тем, что он живет внутри клетки. Мало того, что он живет, он еще и выделяет токсины. Мы ведь не боимся самого вируса, потому что у вируса нет задачи убить своего "хозяина" - человека. Потому что он живет только за счет нас и за счет нашей клетки, он не имеет собственных обменных процессов. Но мы боимся его токсинов. Токсины в переводе - это яды. И когда вирус попадает в клетку, естественно, в процессе жизнедеятельности он эти яды выделяет. Выделяет в достаточно большом количестве. Это зависит от "входных ворот", какое количество вируса попало, какая иммунная система у человека имеется: справиться она, не справиться. Но в любом случае идет повсеместное отравление организма. И это может проявляться в том, что мы можем сразу заметить у себя: слабость, астения, ломка в костях, головные боли. Боли вообще могут быть везде, самые разнообразные», - объяснила медик.

Специалист также предупредила, что результатом вирусных инфекций часто становится обострение хронических заболеваний у человека.

«Затем начинается обострение хронических заболеваний. Есть такие заболевания, которые сами по себе нашу иммунную систему подрывают, это так называемая группа риска. Это, например, онкозаболевания, сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, связанные с щитовидной железой или с другими органами. Им вообще очень плохо этим людям. Для них головные боли и астения - это вообще, наверное, самое легкое, что можно представить. Поэтому, безусловно, когда в организм попадает вирус, это идет отравление, если говорить простым языком и не вдаваться в разные сложные медицинские схемы. Это отравление. Причем страшное отравление, которое дает осложнение и на почки, и на все органы, и на легочную ткань. И безусловно боли, а именно головная боль, астения, слабости, они будут обязательно присутствовать прямо вот в первое время», - поделилась знаниями врач.

В заключение Марина Астафьева предупредила, что недомогания человек будет испытывать и после перенесенного «омикрона», либо других вирусных болезней. Также она рассказала, что не нужно сразу после выздоровления пытаться вернуться в привычный образ жизни.

«И уже после того, как человек переболел, у него подорвана иммунная система, он перенес отравление, принимал препараты, которые тоже влияют на здоровье, безусловно человеку будет плохо. Ему будет плохо и во время заболевания, и после заболевания. Нужно время, чтобы организм пришел в себя. Чтобы иммунная система пришла в себя, чтобы она заработала. В этот период нужны и профилактические мероприятия, нужно быть очень аккуратным, внимательным к собственному здоровью. Не рисковать здоровьем понапрасну, не бегать куда-то, не включать браваду, что, мол, я молодой и все у меня пройдет, нужно быстрее бежать на работу. Ни в коем случае нельзя этого делать. Нужен длительный период, чтобы восстановиться», - резюмировала она.

Ранее дерматолог, трихолог Юлия Галлямова в беседе со «Звездой» оценила опасность омикрон-штамма для волос и ногтей.