Президент Хорватии назвал своего премьер-министра «украинским агентом»

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что премьер правительства Хорватии Андрей Пленкович ведет себя как «украинский агент». Свое мнение глава государства озвучил в эфире телеканала RTL.

По словам Милановича, премьер-министр ведет себя как «пешка, которая ходит туда, где ей не место». Таким образом хорватский лидер оценил визит Андрея Пленковича в Киев 25 января.

«Не собираюсь извиняться. Глава правительства – обычная пешка, которая идет туда, где ей не место. Он это делал и во время Колинды Грабар-Китарович, которая пыталась, когда украинская власть не была еще такой милитаристски настроенной…. Грабар-Китарович пыталась дипломатическим тоном выстроить нечто с РФ, а Пленкович – наоборот», - цитирует РИА Новости слова Милановича в эфире телеканала.

Ранее Зоран Миланович заявлял, что Хорватия отзовет своих военнослужащих из сил Североатлантического альянса в Восточной Европе, если произойдет конфликт между Россией и Украиной. Это заявление возмутило Киев. Позже премьер-министр Хорватии Пленкович назвал слова президента Милановича «чушью» и принес Украине извинения.