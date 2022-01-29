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Врач назвал главные ошибки при самостоятельном лечении «омикрона»

Анна Назайкина
19:37 29.01.2022
В частности, медик обратил внимание на опасность приема кроворазжижающих без назначения специалиста.
Врач назвал главные ошибки при самостоятельном лечении «омикрона»
© Фото: pexels.com
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Врач-терапевт Алексей Хухрев перечислил наиболее распространенные ошибки при лечении омикрон-штамма коронавируса. Медик предупредил об опасности самолечения.

Терапевт, в частности, отметил, что самостоятельный прием антибиотиков без консультации специалиста может привести к тому, что у организма появиться устойчивость к этиv препаратам. Это впоследствии может спровоцировать полную потерю эффективности группы медикаментов.

«Это реально то, что убивает гораздо больше, чем омикрон. Те, кто работал в реанимациях, в серьезных отделениях, знает, что такое, когда ни один антибиотик не действует», - сказал терапевт в разговоре с «Москвой 24». 

Кроме того, врач обратил внимание на опасность приема кроворазжижающих без назначения специалиста - они могут стать причиной кровотечения желудка и кишечника. Также Хухрев рассказал об опасности «лечения» спиртным. Алкогольные напитки, отметил специалист, лишь увеличивают нагрузку на и без того ослабленный иммунитет.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что для того, чтобы поддержать организм и укрепить иммунитет при коронавирусной инфекции, можно потреблять орехи.

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