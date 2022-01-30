Названо возможное место прощания с Куравлевым

Советского и российской актера Леонида Куравлева, скорее всего, похоронят на Троекуровском кладбище. Таким мнением со «Звездой» поделился депутат Московской городской думы, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям, Народный артист России Евгений Герасимов. Ранее он подтвердил трагические известия.

«Пока ничего не знаю. В одночасье такие вещи не определяются. Скорее всего на Троекуровском кладбище. Завтра надо будет узнавать», - сказал Герасимов.

О смерти Куравлева стало известно в воскресенье, 30 января. Точные причины трагедии не называются. Известно, что Леонида Вячеславовича 10 января госпитализировали в больницу в Коммунарке с диагнозом «воспаление легких». При этом проведенные тесты на коронавирус дали отрицательный результат. Пролечив артиста, врачи отправили его в другое медицинское учреждение для прохождения реабилитации.

За годы своей творческой деятельности Леонид Куравлев снялся в десятках фильмов, самыми известными из которых являются: «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная». Леониду Вячеславовичу Куравлеву было 85 лет.