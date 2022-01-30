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Опубликованы кадры с места взрыва газа в жилом доме в Серпухове

Роман Захаров
11:26 30.01.2022
В результате инцидента пострадали три человека: двое взрослых и ребенок.
© Видео: Поглазей Серпухов, VK © Фото: МЧС РФ
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В частном жилом доме в городском округе Серпухов произошел взрыв газа. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

На опубликованном экстренным ведомством фото видно, что в результате инцидента часть строения была разрушена.

Как, в свою очередь, информирует РИА Новости, ссылаясь на источник, из-за взрыва пострадали три человека.

«В поселке Большевик городского округа Серпухов, предположительно, произошел взрыв бытового газа в частном жилом доме. Произошло обрушение половины дома, возгорания не последовало. Пострадали три человека: женщина, ребенок и мужчина», - приводит агентство слова собеседника.

Ранее сообщалось, что в пятиэтажном жилом доме в Пензе произошел взрыв газа. В результате инцидента погибли два человека. Позже в Сети были опубликованы кадры, сделанные на месте ЧП.

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