Опубликованы кадры с места взрыва газа в жилом доме в Серпухове
В частном жилом доме в городском округе Серпухов произошел взрыв газа. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Подмосковью.
На опубликованном экстренным ведомством фото видно, что в результате инцидента часть строения была разрушена.
Как, в свою очередь, информирует РИА Новости, ссылаясь на источник, из-за взрыва пострадали три человека.
«В поселке Большевик городского округа Серпухов, предположительно, произошел взрыв бытового газа в частном жилом доме. Произошло обрушение половины дома, возгорания не последовало. Пострадали три человека: женщина, ребенок и мужчина», - приводит агентство слова собеседника.
Ранее сообщалось, что в пятиэтажном жилом доме в Пензе произошел взрыв газа. В результате инцидента погибли два человека. Позже в Сети были опубликованы кадры, сделанные на месте ЧП.