В стране и мире Опубликованы кадры с места взрыва газа в жилом доме в Серпухове Роман Захаров В результате инцидента пострадали три человека: двое взрослых и ребенок. © Видео: Поглазей Серпухов, VK © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: В частном жилом доме в городском округе Серпухов произошел взрыв газа. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Подмосковью. На опубликованном экстренным ведомством фото видно, что в результате инцидента часть строения была разрушена. Как, в свою очередь, информирует РИА Новости, ссылаясь на источник, из-за взрыва пострадали три человека. «В поселке Большевик городского округа Серпухов, предположительно, произошел взрыв бытового газа в частном жилом доме. Произошло обрушение половины дома, возгорания не последовало. Пострадали три человека: женщина, ребенок и мужчина», - приводит агентство слова собеседника. Ранее сообщалось, что в пятиэтажном жилом доме в Пензе произошел взрыв газа. В результате инцидента погибли два человека. Позже в Сети были опубликованы кадры, сделанные на месте ЧП. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика