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Патрушев назвал полной нелепостью утверждения об угрозе Украине со стороны России

Ян Брацкий
11:12 30.01.2022
По мнению секретаря Совбеза РФ, те на Западе, кто упорно навязывают войну, преследуют свои корыстные устремления.
Патрушев назвал полной нелепостью утверждения об угрозе Украине со стороны России
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал полной нелепостью утверждения, что Россия якобы угрожает Украине.

«В настоящее время говорят о том, что Россия угрожает Украине. Полная нелепость. Нет никакой угрозы. Сами украинцы, в том числе официальные лица, заявляют, что никакой угрозы нет», - приводит РИА Новости слова Патрушева.

Секретарь Совбеза добавил, что официальные лица в США уверены в наличии такой угрозы и заявляют о своей готовности драться, предоставляя официальному Киеву соответствующее вооружение. Россия войны не хочет, а те, кто на Западе ее упорно навязывают, преследуют свои корыстные устремления, подчеркнул Патрушев.

«Не хотим мы войны. И она нам совершенно не нужна. И те, кто ее навязывают, особенно с Запада, они преследует свои корыстные измышления», - добавил Патрушев.

Российские власти неоднократно и на разных уровнях уверяли в отсутствии агрессивных планов. Москва не собирается ни на кого нападать.

Ранее глава министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что раскручиваемая Западом информационная кампания направлена на прикрытие саботажа Киевом исполнения минских соглашений. В Кремле также отметили, что информационная истерика США и НАТО вокруг Украина обрамлена ложью и фейками.

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