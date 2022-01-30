СМИ назвали скорость запущенной КНДР ракеты

Максимальная скорость баллистической ракеты средней дальности, которую военные КНДР испытали в воскресенье, 30 января, составила примерно 16 Махов, что приблизительно в 16 раз превышает скорость звука.

Как пишет южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на осведомленный источник в Министерстве обороны Южной Кореи, своей максимальной скорости данная ракета достигает во время взлета.

«(Максимальная - прим. ред.) скорость примерно 16 Махов. Разведывательные органы Южной Кореи и США полагают, что это баллистическая ракета средней дальности», - приводит агентство слова собеседника.

В воскресенье, 30 января, военные Южной Кореи сообщили, что КНДР осуществила пуск одной, вероятно, баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. Дальность полета ракеты, по информации южнокорейской армии, составила примерно 800 километров. Максимальная высота, которую ракете удалось набрать в процессе полета, составила две тысячи километров.