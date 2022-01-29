В стране и мире Конфликт в Донбассе Посольство РФ рассказало, как США подстрекают Украину к силовым авантюрам на Донбассе Роман Захаров Российские дипломаты упрекнули Вашингтон в «безостановочной накачке» Украины американским вооружением. © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости Читайте нас на: Вашингтон накачивает Киев оружием, провоцируя его таким образом на военные авантюры против жителей Донбасса. Такое заявление сделало посольство РФ в США. «Очевидно, что безостановочная накачка Вашингтоном киевского режима новыми вооружениями фактически подстрекает его на силовые авантюры против жителей Донбасса. Сегодня ВСУ открыли огонь по многоквартирному дому в поселке Ясное вблизи города Докучаевска», - сказано в сообщении, опубликованном на странице дипломатического представительства в соцсети Facebook Российские дипломаты уверены, что власти США ежедневно «рекламируют свою лихорадочную активность по поставке сотен тонн военной помощи Украине», оправдывая это якобы существующими планами России напасть на соседнее государство. «Сумасбродные "страшилки" так и не сбылись... Вновь призываем Вашингтон заставить своих подопечных выполнять минские договоренности, а не потакать их воинственному зуду и попыткам насильственной ассимиляции русскоязычного населения», - подчеркнул в посольстве РФ. В пятницу, 28 января, на Украину прибыл очередной борт с 81 тонной боеприпасов из США. Об этом рассказал глава Минобороны страны Алексей Резников. Руководитель военного ведомства добавил, что на следующей неделе ожидается новое прибытие американских самолетов с вооружением. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика