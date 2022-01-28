На Украину прибыл очередной борт с 81 тонной боеприпасов из США

Соединенные Штаты поставили на Украину в качестве оборонной помощи еще 81 тонну боевых припасов, заявил глава Минобороны страны Алексей Резников.

Кроме того, глава военного ведомства добавил, что на следующей неделе ожидается новое прибытие американских бортов с вооружением.

«В этот раз 4-я “птичка” доставила на Украину 81 т боеприпасов различного калибра. На следующей неделе ждем следующих самолетов из США с военно-технической помощью для усиления обороноспособности Украины», — написал он в Twitter.

Ранее американские СМИ передавали, что новая оборонная помощь Украине от Соединенных Штатов Америки, в частности, включает три сотни противотанковых ракет Javelin. Впоследствии Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что американские противотанковые комплексы уже находятся на территории Донбасса, однако не на самой линии соприкосновения.

Во вторник, 25 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент Соединенных Штатов Джо Байден не хочет и не планирует отправлять американские вооруженные силы на Украину.