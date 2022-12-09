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Пучина пламени: момент взрыва в химкинском OBI сняли с воздуха

Елизавета Потейчук
09:29 09.12.2022
Немногим ранее сообщалось, что площадь возгорания достигла 18 тысяч «квадратов».
© Видео: bbbreaking, Telegram © Фото: bbbreaking, Telegram
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Момент взрыва в гипермаркете OBI в торговом центре «ТЦ Мега Химки» удалось запечатлеть с воздуха. На кадрах видно, как здание разрушилось от серии вспышек и оказалось поглощенным в пучину пламени.

До этого взрыв в подмосковном магазине OBI засняли очевидцы. Площадь возгорания достигла 18 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, жертвой пожара стал один человек.

Сообщения о возгорании в ТЦ «Мега Химки» поступили утром 9 декабря. На момент прибытия спасателей у здания горела крыша. Пожару был присвоен четвертый уровень сложности из пяти.

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