Ученый допустил приход пандемий каждые 15-20 лет

Новые пандемии в будущем не исключены. Такое мнение высказал глава Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

При этом специалист добавил, что средняя продолжительность пандемии составляет от одного года до трех, а происходят они, по словам медика, раз в 15-20 лет.

«Пандемии в среднем длятся от одного года до трех лет. С какой частотой они могут встречаться? Никто не знает, это зависит от очень большого числа фактов, но в среднем раз в 15-20 лет происходит появление новой существенной формы заболевания», - объяснил ученый в беседе с РИА Новости.

Семенов подчеркнул, что, вероятно, это будут пандемии респираторных вирусных инфекций.

Помимо этого, он напомнил, что сейчас в мире сохраняется напряженная обстановка из-за гриппа, с которым в любой момент могут случиться какие-либо изменения, после чего не исключено появление нового пандемического штамма. Также, по словам медика, сейчас не до конца исчерпан эпидемический потенциал коронавирусов.

Александр Семенов рассказал и о том, что из-за глобального потепления в России возможно возникновение ранее неактуальных для страны патогенов. Например, появление комаров, которые переносят лихорадку Западного Нила.

В заключение он выразил уверенность, что опыт борьбы с пандемией COVID-19 окажет серьезную помощь в борьбе с будущими вызовами, и повлияет на многие аспекты противостояния разным инфекциям.