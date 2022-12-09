РФ направила в ООН письмо об обстрелах националистами мирного населения Донбасса

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Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона распространила в качестве официального документа в Совете безопасности и Генассамблее Организации письмо донецкой общественной организации «Справедливая Защита». В документе, в частности, отражены свидетельства обстрелов мирных жителей Донбасса со стороны Киева.

«С 17 февраля этого года вооруженные формирования Украины разбомбили 8897 жилых домостроений, 2113 объекта гражданской инфраструктуры, включая 106 медицинских и 424 образовательных учреждений, 813 объектов социального обеспечения, 59 объектов критической инфраструктуры, 709 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения», - говорится в письме, текст которого Полянский опубликовал в своем Telegram.

Документ также акцентирует внимание на недопустимости поставок тяжелых вооружений Украине. Авторы письма также подчеркивают, что цель действий Киева - террор и уничтожение мирного населения Донбасса. Документ также демонстрирует фотографии и описания обстрелов националистами мирных домов, преимущественно в Донецке.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия продолжит ослаблять киевский режим и наносить удары по инфраструктуре Украины.