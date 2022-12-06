Небензя: Россия продолжит работу по ослаблению режима Зеленского

Постпред РФ при ООН подчеркнул, что целью Киева является уничтожение русских, и на это нельзя не реагировать.

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия продолжит ослаблять киевский режим и наносить удары по инфраструктуре Украины. Об этом он сообщил на заседании СБ ООН.

Небензя подчеркнул, что политика украинского президента Владимира Зеленского является ненавистнической по отношению к РФ. Запад, по его словам, обещает поставлять Киеву «сколько потребуется» оружия, и у Украины есть конкретные планы по реализации этого оружия.

Так, недавно секретарь Совета безопасности страны Алексей Данилов напрямую сказал о том, что русских «нужно уничтожить, чтобы они перестали существовать, как страна». А садиться за стол переговоров с Москвой Киев, как он заявил, не будет.

«Я думаю, будет излишним пояснять, что мы не можем не реагировать на такую ненавистническую риторику Киева и будем противостоять его враждебным действиям, в том числе осуществляя удары по инфраструктуре, которая используются в целях военного снабжения, логистики и связи украинских вооруженных формирований. Иными словами, будем ослаблять военный потенциал режима Зеленского», - считает Небензя, его цитирует РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, по каким объектам на Украине Россия наносит ракетные удары. Он заявил, что цели ударов всегда имеют прямое или косвенное отношение к военному потенциалу страны.