В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Небензя: Россия продолжит работу по ослаблению режима Зеленского

Анастасия Бобылева
23:48 06.12.2022
Постпред РФ при ООН подчеркнул, что целью Киева является уничтожение русских, и на это нельзя не реагировать.
Небензя: Россия продолжит работу по ослаблению режима Зеленского
© Фото: Luiz Rampelotto EuropaNewswire Globallookpress
Читайте нас на:

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия продолжит ослаблять киевский режим и наносить удары по инфраструктуре Украины. Об этом он сообщил на заседании СБ ООН.

Небензя подчеркнул, что политика украинского президента Владимира Зеленского является ненавистнической по отношению к РФ. Запад, по его словам, обещает поставлять Киеву «сколько потребуется» оружия, и у Украины есть конкретные планы по реализации этого оружия.

Так, недавно секретарь Совета безопасности страны Алексей Данилов напрямую сказал о том, что русских «нужно уничтожить, чтобы они перестали существовать, как страна». А садиться за стол переговоров с Москвой Киев, как он заявил, не будет.

«Я думаю, будет излишним пояснять, что мы не можем не реагировать на такую ненавистническую риторику Киева и будем противостоять его враждебным действиям, в том числе осуществляя удары по инфраструктуре, которая используются в целях военного снабжения, логистики и связи украинских вооруженных формирований. Иными словами, будем ослаблять военный потенциал режима Зеленского», - считает Небензя, его цитирует РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, по каким объектам на Украине Россия наносит ракетные удары. Он заявил, что цели ударов всегда имеют прямое или косвенное отношение к военному потенциалу страны.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:41 В стране и мире
Глава МО Польши заявил, что Германия не сможет передать Украине системы ПВО Patriot
20:48 Спорт
Сборная Марокко сенсационно обыграла Испанию на ЧМ-22
20:03 В стране и мире
Небензя покинул зал СБ ООН, не желая «выслушивать» главу украинской дипмиссии
18:21 В стране и мире
Поисково-спасательные работы на месте ЧП в Нижневартовске завершились
17:45 В стране и мире
Мурашко посоветовал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом
Популярное
Видео
Автор «Бандитского Петербурга» назвал «Кресты» развалившимся замком Люцифера
Видео
Действия Лепса перед дракой в баре попали на видео
Видео
«Самый боевой министр»: кадры встречи Шойгу и Лукашенко в Минске
Видео
В Запорожской области обнаружили пыточную комнату украинских боевиков
Видео
Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против России и Белоруссии
Видео
Участнику беседы с Путиным пришлось эвакуироваться в прямом эфире
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.