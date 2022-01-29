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WSJ: США пока не рассматривают санкции против экспорта российских энергоресурсов

Ян Брацкий
08:08 29.01.2022
Суть новых ограничительных мер сводится к удару по крупным банкам и государственным компаниям.
WSJ: США пока не рассматривают санкции против экспорта российских энергоресурсов
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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Власти США сейчас не рассматривают новые санкции против России, которые затронули бы экспорт энергоресурсов или отключение страны от международной межбанковской системы (SWIFT). Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Администрация Байдена сужает список целей для шквала экономических санкций против России, если та нападет на Украину, ударяя по крупным банкам и государственным компаниям <...>, хотя эта стратегия сталкивается с теми же препятствиями, которые мешали и прошлым кампаниям давления», - сообщает издание.

Прорабатываемые ограничения могут включать запрет на совершение операций с госдолгом России, экспортный контроль по ключевым секторам и затронуть несколько крупнейших российских банков.

В последние месяцы Запад безосновательно обвиняет Москву в подготовке «вторжения» на Украину и грозит новыми санкциями. В Кремле не раз заявляли об отсутствии агрессивных планов. Россия напомнила США, что ее собственные военные авантюры на Украине, включая поставки вооружений, способствуют эскалации ситуации в регионе.

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