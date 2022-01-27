В Госдепе США заявили, что не хотят вводить санкции против России

Соединенные Штаты Америки не хотят вводить санкции против Российской Федерации. Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

Вместе с тем Прайс заявил, что Америка готова к вводу новых санкций, если методы дипломатического урегулирования не приведут к желаемому результату. Он отметил, что Штаты разработали вариант такого ответа вместе с союзниками и партнерами.

«Мы говорим о небывалых экономических санкциях... Это не то, чего мы хотим», - сказал Прайс в эфире CNN.

Ранее председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс представил проект о санкциях против России, которые, по задумке, должны привести к серьезным экономическим последствиям для РФ. Как сообщается в опубликованном документе, «это последует в случае вторжения или подрыва суверенитета Украины».