Выгорел до тла: площадь пожара в магазине OBI в Химках достигла 18 тысяч «квадратов»

По предварительным данным, жертвой возгорания стал один человек.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Телеканал «Звезда» публикует кадры с места масштабного возгорания в гипермаркете OBI торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье. Судя по видео, небо заволокло черным дымом, и здание озарил свет от распространившегося пламени. Кроме того, к торговому центру съехались сотрудники экстренных служб.

Площадь возгорания увеличилась до 18 тысяч квадратных метров. Как сообщает наш корреспондент, на месте пожара слышны звуки взрывов. МЧС передает, чт, по предварительным данным, жертвой возгорания стал один человек.

Сообщения о возгорании в ТЦ «Мега Химки» поступили утром 9 декабря. На момент прибытия спасателей у здания горела крыша. К тушению пламени, по данным МЧС, привлечено восемь единиц техники и 61 человек. По предварительной информации, пострадавших при пожаре в ТЦ в Химках нет, сообщает столичная прокуратура.