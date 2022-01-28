Россиян предупредили о новом способе мошенничества с помощью фишинговых сайтов

В России отмечается рост числа так называемых фишинговых сайтов. Данные ресурсы, как правило, внешне напоминают различные официальные сайты, однако их посетители рискуют стать жертвой мошенников.

Специалисты узнали о новой схеме, которой активно сейчас пользуются злоумышленники. Сначала они рассылают липовые объявления о продаже билетов через социальные сети, мессенджеры и электронную почту. Когда потенциальная жертва переходит по ссылке, ей предлагают заполнить платежную форму, в которой просят предоставить личную информацию, в том числе данные банковской карты. В итоге вместо желаемого билета у человека просто списываются деньги в пользу преступников.

«С карты покупателя происходят списания в размере от 5 до 20 тысяч рублей с разницей в 10-15 секунд до полного обнуления баланса», - приводит РИА Новости предостережение экспертов банка ВТБ.

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно пользоваться только проверенными сайтами и проверять ссылку перед переходом по ней. Сделать это можно при помощи антивирусных программ. Если же сайт, где была совершена покупка, кажется подозрительным, то необходимо сразу заблокировать карту или позвонить в банк и сообщить о проблеме.