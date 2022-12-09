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Спаслись бегством: момент взрыва в магазине OBI в Подмосковье попал на видео

Елизавета Потейчук
08:22 09.12.2022
В подмосковном торговом центре утром 9 декабря начался масштабный пожар.
© Видео: user-oo3nn8we3d, YouTube © Фото: user-oo3nn8we3d, YouTube
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Очевидцы запечатлели на видео момент взрыва в магазине OBI в торговом центре «Мега Химки». Судя по жутким кадрам, от мощного взрыва послышался треск стекла, и от полетели обломки. Находившиеся рядом с эпицентром пламени люди перешли на бег, чтобы быстрее покинуть место происшествия. Кадры опубликованы на YouTube.

Немногим ранее в МЧС по Московской области сообщили. что площадь возгорания в торговом центре «Мега Химки» составляет 7000 квадратных метров. Пожару был присвоен четвертый уровень сложности из пяти.

Сообщения о возгорании в ТЦ «Мега Химки» поступили утром 9 декабря. На момент прибытия спасателей у здания горела крыша. К тушению пламени, по данным МЧС, привлечено восемь единиц техники и 61 человек. По предварительной информации, пострадавших при пожаре в ТЦ в Химках нет, сообщает столичная прокуратура.

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