Площадь пожара в ТЦ «Мега Химки» достигла 7000 «квадратов»
Площадь пожара в ТЦ «Мега Химки» достигла 7000 «квадратов».
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Площадь пожара в ТЦ «Мега Химки» достигла 7000 «квадратов».
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Площадь пожара в ТЦ «Мега Химки» достигла 7000 «квадратов»
Площадь пожара в ТЦ «Мега Химки» достигла 7000 «квадратов».
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Площадь пожара в ТЦ «Мега Химки» достигла 7000 «квадратов».
Экспертное мнение и аналитика
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