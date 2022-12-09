Карпов отреагировал на домыслы о нападении на себя

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Чемпион мира по шахматам и депутат Государственной Думы РФ Анатолий Карпов в беседе со «Звездой» рассказал, что причины своей госпитализации будет узнавать в прокуратуре. Он рассказал, что в СМИ появилась информация о том, что на него якобы напали, а затем его «подобрала» скорая помощь. При этом делать другие догадки о случившемся сам Карпов не стал до официального выяснения обстоятельств.

«Кто-то напал, а потом кто-то вызывал скорую помощь. Все эти публикации, что я упал, скорая помощь меня подобрала... Как скорая помощь может подобрать? Ее же кто-то вызвать должен. Люди, не имеющие информации о сути дела, печатали все, что хотели», - сказал Карпов.

Напомним, депутат ГД попал в больницу 29 октября. Изначально утверждалось, что на 71-летнего политика было совершено нападение, но позже стало известно, что мужчина получил травму бытового характера.