Карпов рассказал о своем состоянии после выписки из больницы

Депутат ГД попал в больницу 29 октября. Изначально утверждалось, что на 71-летнего депутата было совершено нападение, но позже стало известно, что мужчина получил травму бытового характера.

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Чемпион мира по шахматам и депутат ГД Анатолий Карпов рассказал, что уже находится дома и ему предстоит работа с документа. В разговоре с «360» он также заявил, что чувствует себя нормально.

«Спасибо, я нормально. Я уже работаю, у меня есть и проекты писем, и бланки документов — конечно, работаю. Да (нахожусь дома - Прим. ред.), нормально (встретили- Прим.ред.)», - сказал он.

Сегодня днем сообщалось, что гроссмейстер пока что еще находится в больнице, однако уже вечером журналисты «поймали» его возле дома. Таким образом стало известно о выписке Карпова.

Депутат ГД попал в больницу 29 октября. Изначально утверждалось, что на 71-летнего депутата было совершено нападение, но позже стало известно, что мужчина получил травму бытового характера.