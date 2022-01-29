Врач рассказал, почему нельзя пить алкоголь при ОРВИ и коронавирусе

При простудных заболеваниях, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции категорические нельзя употреблять алкоголь. Спиртное дает дополнительную нагрузку на сердечную мышцу, которая и так страдает при болезни. Об этом предупредил главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

«Во-первых, из-за болезни нагрузка на сердце слишком высока, поэтому не следует усугублять ситуацию еще и алкоголем. Во-вторых, любые вирусные заболевания, в том числе и COVID-19 - это интоксикация, и если добавить еще и алкогольную интоксикацию, то вся биохимическая стройная картина организма ломается. В-третьих, любое лекарство несовместимо с алкоголем», - приводит РИА Новости слова Брюна.

Кроме того, нельзя использовать крепкий алкоголь в качестве компрессов для тела. Некоторые полагают, что таким образом можно сбить высокую температуру. На деле все не так, уточнил нарколог.

«Ни в коем случае. Зачем? На все эти растирания ругаются все специалисты, доказанной эффективности это не имеет и нигде не подтверждено. Спирт улетучивается очень быстро, поэтому какого-либо воздействия алкоголь не окажет», - добавил эксперт.

При первых признаках ОРВИ он рекомендовал начать симптоматическое лечение. При температуре выше 38 принимать жаропонижающее, промывать нос солевыми растворами, при заложенности - использовать капли. При значительном ухудшении состояния необходимо вызывать скорую помощь, сказал врач.