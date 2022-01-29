Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Врач рассказал, почему нельзя пить алкоголь при ОРВИ и коронавирусе

Ян Брацкий
07:46 29.01.2022
После появления первых признаков простудного заболевания, специалист рекомендовал начать симптоматическое лечение при помощи домашней аптечки.
Врач рассказал, почему нельзя пить алкоголь при ОРВИ и коронавирусе
© Фото: Andrea Piacquadio, Pexels
Читайте нас на:

При простудных заболеваниях, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции категорические нельзя употреблять алкоголь. Спиртное дает дополнительную нагрузку на сердечную мышцу, которая и так страдает при болезни. Об этом предупредил главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

«Во-первых, из-за болезни нагрузка на сердце слишком высока, поэтому не следует усугублять ситуацию еще и алкоголем. Во-вторых, любые вирусные заболевания, в том числе и COVID-19 - это интоксикация, и если добавить еще и алкогольную интоксикацию, то вся биохимическая стройная картина организма ломается. В-третьих, любое лекарство несовместимо с алкоголем», - приводит РИА Новости слова Брюна.

Кроме того, нельзя использовать крепкий алкоголь в качестве компрессов для тела. Некоторые полагают, что таким образом можно сбить высокую температуру. На деле все не так, уточнил нарколог.

«Ни в коем случае. Зачем? На все эти растирания ругаются все специалисты, доказанной эффективности это не имеет и нигде не подтверждено. Спирт улетучивается очень быстро, поэтому какого-либо воздействия алкоголь не окажет», - добавил эксперт.

При первых признаках ОРВИ он рекомендовал начать симптоматическое лечение. При температуре выше 38 принимать жаропонижающее, промывать нос солевыми растворами, при заложенности - использовать капли. При значительном ухудшении состояния необходимо вызывать скорую помощь, сказал врач.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:27 В стране и мире
Россиянам напомнили о новых пособиях по уходу за ребенком и декретных выплатах
06:40 В стране и мире
Видео
Ошибка или халатность: что известно о гибели пациентов после гастроскопии в клинике Петербурга
05:10 Армия
Видео
«Бастионы» Балтийского флота нанесли удар по отряду кораблей «противника»
05:56 В стране и мире
CNN сообщил о недовольстве США Украиной из-за позиции по «российской угрозе»
20:53 В стране и мире
В МИД РФ объяснили, почему Москва запретила въезд некоторым представителям ЕС
Популярное
Видео
Нападение стаи бездомных собак на школьника в Уфе попало на видео
В Кремле оценили шутку Нуланд о возможности прокачивать по СП-2 водку вместо газа
Видео
Легендарная «полуторка»: какую роль сыграл грузовик ГАЗ-АА в Победе в Великой Отечественной войне
Видео
Первый полет ударного беспилотника «Сириус» состоится в мае 2022 года
Видео
Игра несломленных: как проходил легендарный футбольный матч в блокадном Ленинграде
Видео
Хлебникова показала, как выглядит ее квартира после пожара
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.