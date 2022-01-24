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Врач оценила опасность омикрон-штамма для волос и ногтей

Роман Захаров
12:20 24.01.2022
Медик Юлия Галлямова также рассказала, как поддерживать свой организм в периоды вспышек инфекционных болезней.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Sasha Kim, Pexels
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В настоящий момент рано говорить о том, как новый штамм коронавируса «омикрон» влияет на состояние волос и ногтей пациентов. Об этом в беседе со «Звездой» заявила дерматолог, трихолог Юлия Галлямова.

«Если выпадение волос после коронавируса мы отмечаем, это проходит в среднем от двух до шести месяцев после перенесенной инфекции, то, соответственно, давайте ждать, что нам "омикрон" покажет на волосах. Ногти еще дольше будут. Потому что скорость роста ногтей, она намного больше. Поэтому здесь мы ждем только: будут ли вообще какие-то изменения или не будут, судя по тому, что он протекает легче», - сказала она.

Медик отметила, что на возможное ухудшение состояния волос и ногтей после инфекционных заболеваний влияет, как правило, тяжесть течения болезни.

«Если высокая температура, соответствующие препараты даются, то выпадение волос у всех бывает. А если это перенесено в легкой степени, то мало кто отмечает выпадение волос. Здесь предсказать сложно, как "омикрон" поведет себя в отношении волос, ногтей. Будем ждать, смотреть», - объяснила специалист.

Юлия Галлямова также рассказала, как поддерживать свой организм в периоды вспышек инфекционных болезней.

«Не надо ничего придумывать. Прививка и маска - самая надежная защита... Здоровый образ жизни, фитонциды, прогулки на свежем воздухе, лук, чеснок, ну и витаминотерапия», - дала совет врач.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе со «Звездой» назвал опасные последствия омикрон-штамма COVID-19.

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