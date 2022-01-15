Российские военные доставили 3,5 тонны гумпомощи в сирийский Шамид аль-Махадра

Российские военнослужащие доставили продовольствие для нуждающихся жителей, а также школьные принадлежности и игрушки для детей в сирийский поселок Шамид аль-Махадра в провинции Латакия. Сегодня люди здесь занимаются в основном выращиванием цитрусовых и оливок, что дает очень скромный доход. Поэтому гуманитарная помощь от России очень востребована.

«У меня восемь детей - три сына и пять дочерей. Два сына погибли на войне. Один - в городе Дума в Восточной Гуте около Дамаска. Это случилось в декабре 2012 года. А второй сын погиб два месяца спустя - в феврале 2013 года в Алеппо», - рассказал местный житель Сухель Ибрагим Мыхрез.

Мужчина украдкой смахивает слезы. Прошло уже почти десять лет, как он потерял старших сыновей, но, говорит, боль не утихла до сих пор. Что такое война жители селения Шамид аль-Махадра в предгорьях Латакии знают не понаслышке. И хотя здесь не было боевиков, снаряды и мины прилетали и сюда. А еще в селении нет практически ни одной семьи, где мужчины не служили бы в армии.

«Всего в нашем селении проживает шесть тысяч человек. И в 500 семьях, практически в каждой, есть погибшие. Еще 350 человек были ранены. Многие остались инвалидами. И сегодня очень многие мужчины из нашего селения служат в сирийской армии и защищают родину от боевиков», - отметил глава администрации селения Мазар Хербек.

Война принесла в селение и еще одну проблему - сюда потянулись беженцы из Идлиба и Алеппо. Большие семьи оказались на грани выживания, если бы не помощь односельчан, а в последнее время и российских военных.

«Когда началась война, наша семья была вынуждена бежать из Алеппо. В итоге мы нашли приют в этом селении. У меня пятеро сыновей. Трое из них уже взрослые и сражались в рядах сирийской армии там же, в провинции Алеппо. И один сын погиб. Государство выплатило нам небольшую компенсацию за погибшего сына. Но деньги быстро кончились. Теперь я с сыновьями работаю здесь в саду - мы собираем апельсины, оливки. И если бы не эта работа, не знаю, как бы мы жили. Нам просто нечего было бы есть. Огромная благодарность России и российскому народу за эту помощь. Это очень важно для нас. Ведь мы не работаем в государственном секторе, а та самая работа в саду может в любой момент закончится. Спасибо большое и ждем вас снова», - сказала жительница селения Амира Нисами.

Пока взрослые разносят по домам продуктовые наборы, дети разбирают свои подарки. Девочки с удивлением узнают, что в мягких игрушках прячутся конфеты, а мальчишки деловито изучают содержимое рюкзаков и уже меняются: кому-то больше нравится синий, кому-то - зеленый.

«Дети, как известно - это самые откровенные и искренние представители. Увидели кучу положительных эмоций и радости со стороны детей особенно. Получая игрушки, подарки, сладости, любой ребенок будет радоваться, а в нынешней ситуации это особенно важно для них», - заключил представитель ЦПВС в Сирии Владимир Морозов.

Предварительно согласовав заявку с местными властями, российские военные привезли в это селение 3,5 тонны продуктов и школьных принадлежностей. Раздали весь груз чуть больше, чем за час. Хватило всем. И если дети подходили за конфетами повторно, то непременно их получали.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов