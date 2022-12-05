Пожар охватил строящееся здание на Ленинградском шоссе в Москве

В настоящее время возгорание удалось локализовать, а затем ликвидировать.

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На севере Москвы на Ленинградском шоссе, 229 загорелась кровля многоэтажки. Очевидцы сообщили, что дым и пепел от возгорания идут в сторону аэропорта Шереметьево. Отмечается, что в настоящее время пострадавших нет, пожар был локализован, а затем ликвидирован.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в строящемся здании, 14-17 этажей, на кровле 14-го этажа происходит возгорание строительных материалов, на площади около 100 м²», - говорится в сообщении столичного МЧС.

Ранее на улице Талалихина в Москве возник пожар на Микояновском мясокомбинате. Вспыхнувшей частью мясокомбината, как сообщается, оказалось складское помещение. Оттуда успели оперативно эвакуировать 12 человек.