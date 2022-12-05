В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пожар охватил строящееся здание на Ленинградском шоссе в Москве

Елизавета Потейчук
12:30 05.12.2022
В настоящее время возгорание удалось локализовать, а затем ликвидировать.
© Видео: moscow_incidents, ВКонтакте © Фото: moscow_incidents, ВКонтакте
Читайте нас на:

На севере Москвы на Ленинградском шоссе, 229 загорелась кровля многоэтажки. Очевидцы сообщили, что дым и пепел от возгорания идут в сторону аэропорта Шереметьево. Отмечается, что в настоящее время пострадавших нет, пожар был локализован, а затем ликвидирован.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в строящемся здании, 14-17 этажей, на кровле 14-го этажа происходит возгорание строительных материалов, на площади около 100 м²», - говорится в сообщении столичного МЧС.

Ранее на улице Талалихина в Москве возник пожар на Микояновском мясокомбинате. Вспыхнувшей частью мясокомбината, как сообщается, оказалось складское помещение. Оттуда успели оперативно эвакуировать 12 человек.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:39 В стране и мире
Видео
Куски кирпича и битое стекло: кадры последствий обстрела Алчевска из РСЗО HIMARS
11:13 В стране и мире
На Крымском мосту запущено движение машин по отремонтированной части
10:14 В стране и мире
Видео
«Надеемся на уголовное дело»: адвокат избитого Лепсом о делопроизводстве против певца
10:05 В стране и мире
Кудрин объявил, что принял предложение о переходе в «Яндекс»
08:44 В стране и мире
Москвичей предупредили о похолодании в понедельник
Популярное
Видео
«Самый боевой министр»: кадры встречи Шойгу и Лукашенко в Минске
Видео
В Запорожской области обнаружили пыточную комнату украинских боевиков
Видео
Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против России и Белоруссии
Видео
Участнику беседы с Путиным пришлось эвакуироваться в прямом эфире
Видео
«Не зря пацаны гибли»: боец батальона «Сомали» поблагодарил Путина за возвращение Донбасса в Россию
Видео
Обстрел во время интервью с бойцом ВС РФ в Новой Каховке попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.