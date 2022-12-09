В Польше выдвинули Берлину жесткие условия о сотрудничестве
Эксперт из варшавского Центра восточных исследований Анна Квятковская выразила мнение, что украинский кризис сместил центр силы Евросоюза на восток. По ее словам, Германии следует добиваться тесного союза с Польшей, чтобы сохранить лидирующие позиции в Европе.
Специалист полагает, что главную роль в изменении баланса сил в ЕС играли страны «старой Европы». Слова Квятковской приводит портал wPolityce. Эксперт добавила, что Польша усилила свое влияние на европейском континенте благодаря «исключительной реакции» и «беспрецедентной помощи» Киеву. Квятковская пришла к выводу, что Варшава «повысила значение как в политическом измерении, так и в сфере безопасности».
Аналитик заключила, что Германии, которая столкнулась с энергокризисом, необходимо достичь «стратегического союза» с Польшей, если она желает «сохранить положение игрока первой лиги» в Европе.
Ранее Германия предложила разместить в Польше восемь своих пусковых установок зенитных ракетных комплексов Patriot.