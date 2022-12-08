В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В контакте с аудиторией: как Лавров выступил на форуме «Примаковские чтения»

Россина Бодрова
Анастасия Бобылева
23:07 08.12.2022
За свое выступление министр успел прочитать целую лекцию, ответить на вопросы аудитории, а также порвать один из своих листочков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Москве открылся научно-экспертный форум «Примаковские чтения». Темой стала «Трансформация мирового порядка». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прочитал практически целую лекцию об этом в рамках своего выступления.

В зале полный аншлаг, когда на сцену выходит Сергей Лавров. Его слова, как правило, следует читать между строк. Говоря об украинском кризисе, глава МИД поделился выводами: Запад заключил некий общественный договор с украинскими националистами.

«Который заключается в том, что Украина будет гробить все русское, от языка до истории, и готова будет воевать с Россией, а в обмен Запад будет закрывать глаза на коррупцию и воровство», - заявил он.

Министр предостерег, что идеология нацизма может быть заразной.

Вместо запланированных двух часов диалога министра задержали почти на три. Его ответы на некоторые вопросы превращались в полноценную лекцию о мировой политике. Лавров сам так увлекался, что порой выходил за рамки заданной темы.    

О чем бы ни говорил министр, он постоянно находился в контакте с аудиторией. В процессе обсуждения военно-биологической деятельности США у российских границ он органично отреагировал на очень громко чихнувшего участника встречи.

В какой-то момент микрофон главы МИД начал давать помехи, и помощники принесли новый, но Лавров отказался от него. Звук вскоре таинственным образом наладился. Еще более загадочным стал финал выступления: министр поднял возле себя тетрадь с записями и порвал один из листочков - что там было, так и осталось тайной.

Несмотря на то, что многим зарубежным экспертам прямо говоря не рекомендовали ехать в этом году в Россию, международный состав был разнообразным: прилетели гости из Болгарии, Германии, США, Швейцарии и стран СНГ.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Россины Бодровой.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:48 В стране и мире
Пожар охватил торговый центр «Мега Химки» на Ленинградском шоссе
01:18 В стране и мире
Видео
Цветы и объятия: родные встретили Виктора Бута после возвращения
22:45 В стране и мире
Видео
Ильдар Абдразаков рассказал, почему сезон в Ла Скала открылся «Борисом Годуновым»
20:17 В стране и мире
Видео
«В атмосфере строгой секретности»: адвокат Бута раскрыл подробности обмена
00:02 В стране и мире
В непризнанном Косове спецназ заблокировал город Косовска-Митровицу
Популярное
Видео
Опубликованы кадры обмена Виктора Бута на американку Грайнер
Видео
Космический карнавал: одновременное противостояние Марса и его покрытие полной Луной показали на видео
Видео
Путин заявил, что россияне гордятся теми, кто сейчас отстаивает право на независимость страны
Видео
«В тени вулкана»: заслуженный летчик РФ рассказал о самом опасном полете в жизни
Видео
Автор «Бандитского Петербурга» назвал «Кресты» развалившимся замком Люцифера
Видео
Эксперт объяснил, как связаны заговорщики из ФРГ и российский газ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.