В контакте с аудиторией: как Лавров выступил на форуме «Примаковские чтения»

За свое выступление министр успел прочитать целую лекцию, ответить на вопросы аудитории, а также порвать один из своих листочков.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Москве открылся научно-экспертный форум «Примаковские чтения». Темой стала «Трансформация мирового порядка». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прочитал практически целую лекцию об этом в рамках своего выступления.

В зале полный аншлаг, когда на сцену выходит Сергей Лавров. Его слова, как правило, следует читать между строк. Говоря об украинском кризисе, глава МИД поделился выводами: Запад заключил некий общественный договор с украинскими националистами.

«Который заключается в том, что Украина будет гробить все русское, от языка до истории, и готова будет воевать с Россией, а в обмен Запад будет закрывать глаза на коррупцию и воровство», - заявил он.

Министр предостерег, что идеология нацизма может быть заразной.

Вместо запланированных двух часов диалога министра задержали почти на три. Его ответы на некоторые вопросы превращались в полноценную лекцию о мировой политике. Лавров сам так увлекался, что порой выходил за рамки заданной темы.

О чем бы ни говорил министр, он постоянно находился в контакте с аудиторией. В процессе обсуждения военно-биологической деятельности США у российских границ он органично отреагировал на очень громко чихнувшего участника встречи.

В какой-то момент микрофон главы МИД начал давать помехи, и помощники принесли новый, но Лавров отказался от него. Звук вскоре таинственным образом наладился. Еще более загадочным стал финал выступления: министр поднял возле себя тетрадь с записями и порвал один из листочков - что там было, так и осталось тайной.

Несмотря на то, что многим зарубежным экспертам прямо говоря не рекомендовали ехать в этом году в Россию, международный состав был разнообразным: прилетели гости из Болгарии, Германии, США, Швейцарии и стран СНГ.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Россины Бодровой.