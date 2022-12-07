Лавров назвал причину разбалансировки международной системы

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что основная причина продолжающейся разбалансировки международной системы заключена в нежелании западного меньшинства принять многополярные реалии и отказаться от своих гегемонистских устремлений. Таким мнением глава МИД РФ поделился в ходе выступления на международном форуме «Примаковские чтения».

«Видно, что расклад сил на глобальной арене продолжает меняться не в его пользу, и поэтому коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами очень напористо пытаются удержать свое доминирующее положение», - добавил Лавров.

Ранее глава МИД РФ рассказал, что Запад публично объявил, что Россия должна быть уничтожена. По его словам, в некоторых странах и вовсе размышляют, как разделить нашу страну на несколько частей.