В Москву придет рекордно низкое атмосферное давление

Атмосферное давление в конце первого месяца года в Москве может опуститься до рекордно низких значений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, Москва окажется на южной периферии циклонов. Рекорд по низкому атмосферному давлению, скорее всего, будет поставлен 30 и 31 января.

«С вечера воскресенья давление будет понижаться. Оно прогнозируется на уровне 727-730 миллиметров ртутного столба», - рассказал Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что приближающиеся к Москве циклоны «Мария» и «Надя» принесут в город продолжительные снегопады. Циклон будет проходить достаточно долго - до двух суток. Все выходные вплоть до воскресенья в столице ожидается сильный снег.