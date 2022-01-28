Синоптик рассказал, какую погоду принесут в Москву циклоны «Мария» и «Надя»

Приближающиеся к Москве циклоны «Мария» и «Надя» принесут в город продолжительные снегопады. Сейчас они проходят через центры Европейской части России, двигаясь с Запада на Восток. Об этом «Звезде» рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Циклон будет проходить достаточно долго. До двух суток. Поэтому все это время и в субботу, и в воскресенье, и в понедельник большую часть дня будет идти снег. Небольшой по интенсивности. Небольшой, но достаточной длительный», - сказал синоптик.

Как отметил Синенков, метеорологи ожидают увеличения высоты снежного покрова. Если сейчас он составляют 46 см в столице, то подрастет он еще примерно на 7-9 сантиметров.

Количество осадков, по расчетом синоптиков, составит 12-15 миллиметров. Температура воздуха в столице ожидается в значении 0...-3 градуса в выходные дни и в понедельник сохранится примерно в этих же пределах.