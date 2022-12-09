Армия Армия Армия

В безопасной броне: как работают экипажи САУ «Мста-С М2» в зоне спецоперации

05:02 09.12.2022
Расчеты «Мста-С М2» наносят огневое поражение противнику при помощи тактики кочующего орудия.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Минобороны России публикует кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С М2» Центрального военного округа. Они наносят огневое поражение противнику в зоне СВО, используя тактику кочующего орудия.

Артиллерийские расчеты выполняют весь спектр огневых задач: поражение личного состава, различных видов легко бронированной техники, танков, а также командных пунктов и наблюдательных постов. В том, что оружие мощное, наши бойцы не сомневаются.

«Ну, 152 калибр, думаю, вы сами понимаете, снаряд немаленький. И дальность позволяет уничтожить достаточно противника», - поделился «Якут», старший наводчик.

Экипажи «Мста-С М2» выполняют огневое прикрытие сухопутных войск на всех направлениях. Применение тактики «кочующего орудия» позволяет артиллеристам после выполнения огневой задачи провести противоогневой маневр, быстро покинуть район и переместиться на другую огневую позицию.

Там, получив координаты от разведывательных подразделений и расчетов БПЛА, расчеты САУ производят наведение орудия и уничтожают новую цель. Сделать это они способны за считанные минуты, ведь бой артиллеристы «Мста-С М2» ведут по принципу «одна цель - одна позиция».

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:18 В стране и мире
Видео
Цветы и объятия: родные встретили Виктора Бута после возвращения
22:45 В стране и мире
Видео
Ильдар Абдразаков рассказал, почему сезон в Ла Скала открылся «Борисом Годуновым»
20:17 В стране и мире
Видео
«В атмосфере строгой секретности»: адвокат Бута раскрыл подробности обмена
17:15 В стране и мире
Видео
«Наши переиграли американцев»: Ярошенко о возвращении Бута
15:27 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что РФ ударила по украинской энергетической инфраструктуре, но в ответ на теракт на Крымском мосту
Популярное
Видео
Космический карнавал: одновременное противостояние Марса и его покрытие полной Луной показали на видео
Видео
Путин заявил, что россияне гордятся теми, кто сейчас отстаивает право на независимость страны
Видео
«В тени вулкана»: заслуженный летчик РФ рассказал о самом опасном полете в жизни
Видео
Автор «Бандитского Петербурга» назвал «Кресты» развалившимся замком Люцифера
Видео
Эксперт объяснил, как связаны заговорщики из ФРГ и российский газ
Видео
«Самый боевой министр»: кадры встречи Шойгу и Лукашенко в Минске
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.