В безопасной броне: как работают экипажи САУ «Мста-С М2» в зоне спецоперации

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России публикует кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С М2» Центрального военного округа. Они наносят огневое поражение противнику в зоне СВО, используя тактику кочующего орудия.

Артиллерийские расчеты выполняют весь спектр огневых задач: поражение личного состава, различных видов легко бронированной техники, танков, а также командных пунктов и наблюдательных постов. В том, что оружие мощное, наши бойцы не сомневаются.

«Ну, 152 калибр, думаю, вы сами понимаете, снаряд немаленький. И дальность позволяет уничтожить достаточно противника», - поделился «Якут», старший наводчик.

Экипажи «Мста-С М2» выполняют огневое прикрытие сухопутных войск на всех направлениях. Применение тактики «кочующего орудия» позволяет артиллеристам после выполнения огневой задачи провести противоогневой маневр, быстро покинуть район и переместиться на другую огневую позицию.

Там, получив координаты от разведывательных подразделений и расчетов БПЛА, расчеты САУ производят наведение орудия и уничтожают новую цель. Сделать это они способны за считанные минуты, ведь бой артиллеристы «Мста-С М2» ведут по принципу «одна цель - одна позиция».

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов