«В считанные минуты»: как САУ «Мста-С» уничтожают технику противника в зоне СВО

Скорость боевой работы достигается за счет слаженности работы расчета и позволяет сохранить жизнь личного состава без потери эффективность артударов.

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Расчет самоходного артиллерийского орудия «Мста-С» меняет огневую позицию после каждого поражения объектов противника. В боевой работе артиллеристы следуют принципу «одна цель - одна позиция», это лишает националистов возможности нанести прицельный ответный удар.

После получения координат целей артиллеристы в считанные минуты занимают огневую позицию, проводят привязку к местности, наведение и производят стрельбу. Самым эффективным результатом для расчета стало поражение трех вражеских танков за дежурство.

Скорость боевой работы достигается за счет слаженности работы расчета и позволяет сохранить жизнь личного состава без потери эффективность артударов.

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Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов