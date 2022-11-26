«В считанные минуты»: как САУ «Мста-С» уничтожают технику противника в зоне СВО
Расчет самоходного артиллерийского орудия «Мста-С» меняет огневую позицию после каждого поражения объектов противника. В боевой работе артиллеристы следуют принципу «одна цель - одна позиция», это лишает националистов возможности нанести прицельный ответный удар.
После получения координат целей артиллеристы в считанные минуты занимают огневую позицию, проводят привязку к местности, наведение и производят стрельбу. Самым эффективным результатом для расчета стало поражение трех вражеских танков за дежурство.
Скорость боевой работы достигается за счет слаженности работы расчета и позволяет сохранить жизнь личного состава без потери эффективность артударов.
Приближение холодов бойцов из Сибири только радует.
«Погодные условия играют нам только на руку», - говорит старший механик-водитель с позывным «Мурманск».
День за днем артиллеристы ЦВО продолжают уничтожать арторудия и радиолокационные станции врага, танки, БТРы и машины с боеприпасами ВСУ.
Ранее Министерство обороны России показывало, как специалисты-ремонтники ЦВО работают с техникой из зоны специальной военной операции РФ на Украине. Всего за время проведения спецоперации ремонтное отделение привело в порядок около 3000 единиц боевой техники.
Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов