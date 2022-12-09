МО РФ показало кадры прикрытия армейской авиации истребителями Су-35С в зоне СВО
Экипажи истребителей Су-35С отработали прикрытие бомбардировочной и штурмовой авиации, в результате вылета был сбит самолет противника. Минобороны РФ опубликовало кадры пуска ракет.
В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировщиков и штурмовиков, а также вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике украинских боевиков.
Полеты истребителей ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.
ВС РФ непрерывно работают в зоне спецоперации и уничтожают противника в небе и на земле. «Звезда» публикует кадры работы экипажей танков Т-72 и Т-80.
Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов