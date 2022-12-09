МО РФ показало кадры прикрытия армейской авиации истребителями Су-35С в зоне СВО

Во время одного из вылетов экипаж истребителя Су-35С уничтожил самолет украинских националистов в зоне спецоперации.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Экипажи истребителей Су-35С отработали прикрытие бомбардировочной и штурмовой авиации, в результате вылета был сбит самолет противника. Минобороны РФ опубликовало кадры пуска ракет.

В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировщиков и штурмовиков, а также вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике украинских боевиков.

Полеты истребителей ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

ВС РФ непрерывно работают в зоне спецоперации и уничтожают противника в небе и на земле. «Звезда» публикует кадры работы экипажей танков Т-72 и Т-80.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов