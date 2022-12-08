Огневой натиск: как экипажи танков Т-72 и Т-80 равняют с землей позиции националистов
Экипажи танков Т-72 и Т-80 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики задачи по уничтожению огневых точек, укрепленных позиций и бронетехники украинских националистов. Видео боевой работы экипажей продемонстрировало Министерство обороны России.
Танкисты подавляют огневые точки боевиков в условиях массового применения им противотанковых средств поражения. Кроме того, военнослужащие обеспечивают огневую поддержку наступающим пехотным подразделениям. При этом для разведки целей и корректировки огня применяются беспилотные летательные аппараты.
Ранее Минобороны России показало, как мобилизованные совершенствуют владение танком Т-72 в тылу специальной военной операции. По завершении подготовки и проведения боевого слаживания мобилизованные начнут выполнять задачи по контролю и обороне освобожденных территорий.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.