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Вирусолог спрогнозировал продолжительность новой волны коронавируса

Иван Линдеманн
03:11 29.01.2022
По словам эксперта, пятая волна может оказаться долгой из-за недостаточного коллективного иммунитета.
Вирусолог спрогнозировал продолжительность новой волны коронавируса
© Фото: pexels.com
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Пришедшая в Российскую Федерацию волна коронавируса может продержаться четыре месяца. Таким мнением поделился вирусолог Сергей Нетесов.

По словам эксперта, пятая волна может оказаться долгой из-за недостаточного коллективного иммунитета. Нетесов отметил, что шансы на скорый выход из волны есть, однако слишком сильно рассчитывать на это не стоит.

«Конечно, может случиться так, что мы все-таки быстро провакцинируемся и задавим вирус, но надо готовиться к худшему. К тому, что эта волна будет долгой – месяца на два-три-четыре. У нас в стране коллективный иммунитет пока еще очень мал – меньше 60%», - сказал вирусолог в беседе с РИА Новости.

Ранее Нетесов в беседе со «Звездой» рассказал, что клиническая картина при заражении омикрон-штаммом коронавирусной инфекции мало чем отличается от течения острого респираторного заболевания. В этом состоит опасность – «омикрон» легко перепутать с ОРВИ. Самые распространенные симптомы - это першение в горле, насморк, ломота во всем теле и слабость.

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