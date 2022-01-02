Опубликованы первые кадры с места ДТП с автобусом под Рязанью

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Ранее сообщалось, что в салоне транспортного средства находилось 49 пассажиров. Авария, как предполагается, произошла из-за того, что водитель автобуса уснул и совершил наезд на опору железнодорожного моста. Представитель УМВД уточнил РИА Новости, что, по предварительной информации, жертвами аварии стали 5 человек, еще 16 пострадали.

На месте дорожно-транспортного происшествия у моста в настоящий момент работают следователи и криминалисты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.