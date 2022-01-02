Опубликованы первые кадры с места ДТП с автобусом под Рязанью
Ранее сообщалось, что в салоне транспортного средства находилось 49 пассажиров.
© Видео: ГИБДД © Фото: ГИБДД
Государственная инспекция безопасности дорожного движения опубликовала кадры с места трагедии с рейсовым автобусом на автодороге Москва-Астрахань, которая произошла утром сегодня, 2 января, в Рязанской области. На кадрах видно, что передняя часть корпуса автобуса при столкновении с опорой моста превратилось в груду металла и стекла.
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