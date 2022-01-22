Глава МИД Британии приедет на переговоры в РФ в феврале

Лондон запросил у Москвы возможность визита в Россию главы британского МИД Лиз Трасс. Российская сторона уже дала свое согласие - встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым состоится в феврале.

«Глава МИД Британии попросила о возможности прибыть в Москву для переговоров с Лавровым. Москва дала согласие на проведение визита в феврале», - сообщил источник РИА Новости в дипломатических кругах.

Вчера, 21 января, состоялась встреча Сергея Лавров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Блинкен прибыл в Женеву напрямую из Киева, поэтому свою беседу с российским коллегой назвал частью усилий по «деэскалации российской агрессии на Украине».