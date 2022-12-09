Запах пороха и разруха: кадры тренировок спецназа перед отправкой в зону спецоперации

В городских условиях бойцы имитируют реальный бой. Есть два сценария тренировок: уничтожение условных боевиков и спасение заложников от террористов. Инструкторы силовых структур оценивают работу спецназовцев.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Инструкторы силовых структур Москвы проходят учения под руководством Федерации служебно-прикладной подготовки силовых структур «К-9» и специалистов органов безопасности «Кремль-9». Мероприятия направлены на повышение боевого мастерства специалистов, которые отправляются в зону СВО.

Бойцы имитируют реальный бой в городских условиях. На тренировках они отрабатывают слаженную работу группы против условных террористов и проходят экзаменационную проверку для аттестации.

По одному сценарию спецназу нужно зачистить город от боевиков, по другому - спасти заложников, только ощущения совсем не как в кино. Стреляют, пахнет порохом, пыль летит во все стороны, вокруг разруха, и журналистам нужно быть предельно аккуратными.

Оценивают работу спецназовцев инструкторы «К-9» и «Кремль-9». Сразу после аттестации инструкторы отправятся в зону конфликта.

Тем временем в зоне боевых действий российский спецназ работает не покладая рук. В перерывах между выполнением боевых задач бойцы оттачивают навыки и учатся работать в совершенно разных условиях, чтобы быть готовыми ко всему.